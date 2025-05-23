Во Владимире задержали банду кладбищенских мошенников. Прокурорская проверка по соблюдению законодательства о похоронном деле привела к серьезной операции силовиков. Задействованы ФСБ,

Во Владимире задержали банду кладбищенских мошенников. Прокурорская проверка по соблюдению законодательства о похоронном деле привела к серьезной операции силовиков. Задействованы ФСБ, полиция, Росгвардия и Следственный комитет. Задержаны 10 человек. Среди них – бывший замдиректора МКУ «Центр управления городскими дорогами» и исполняющий обязанности директора муниципального ритуального комбината. Их и других фигурантов уголовного дела обвиняют в мошенничестве,