Два новых маммографа получили медорганизации Владимира и Петушков. Оборудование войдет в эксплуатацию после получения санитарно-эпидемиологического заключения, рассказали в пресс-службе

Два новых маммографа получили медорганизации Владимира и Петушков. Оборудование войдет в эксплуатацию после получения санитарно-эпидемиологического заключения, рассказали в пресс-службе Минздрава области. Во Владимире маммограф поставили в поликлинике на Ново-Ямском переулке, а в Петушках – в поликлинике на базе районной больнице. При полной загрузке лаборант сможет обследовать до 400 пациенток ежемесячно. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен!