Международный туроператор FUN&SUN внедрил информационную систему (ИС) «Феликс» от «Ростелекома» для автоматизации процесса управления проектами. Система «Феликс» — решение класса PPM (Project

Международный туроператор FUN&SUN внедрил информационную систему (ИС) «Феликс» от «Ростелекома» для автоматизации процесса управления проектами. Система «Феликс» — решение класса PPM (Project Portfolio Management), с помощью которого все проекты компании можно объединить в единое цифровое пространство. Это позволяет улучшить взаимодействие с заказчиками и минимизировать риски, связанные с человеческим фактором и разрозненностью данных, что значительно повышает