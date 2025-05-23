Они рискнули всем и победили. Из песка, пустыря и заросшей травы — в место, где счастливо живут собаки и кошки. Приюту «Ковчег-33» исполнилось 2 года. Ровно столько прошло с момента подписания

Они рискнули всем и победили. Из песка, пустыря и заросшей травы — в место, где счастливо живут собаки и кошки. Приюту «Ковчег-33» исполнилось 2 года. Ровно столько прошло с момента подписания сделки о выкупе зданий и об аренде территории. Как делятся сотрудники приюта, оглядываясь в 2023 год, они просто не верят, что это возможно. Проблем