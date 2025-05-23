Он до сих пор занимает эту должность и заявление об увольнении не писал.

Заместитель губернатора Владимирской области Владимир Куимов прокомментировал ситуацию с министром здравоохранения Валерием Яниным, который находится под следствием по обвинению в присвоении денежных средств и превышении должностных полномочий. Он до сих пор занимает эту должность и заявление об увольнении не писал.По версии следствия, , необоснованно начислял подчиненным повышенные выплаты, часть которых они передавали ему. Противоправная деятельность продолжилась и после назначения Янина министром здравоохранения в ноябре 2023 года. 11 декабря 2024 года он был задержан с поличным при получении очередной суммы и заключен под стражу до 10 июня.Свою вину чиновник не признал. В настоящее время обязанности министра здравоохранения исполняет заместитель министра Любовь Баусова.