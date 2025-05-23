Вместо узких тропинок – широкая променадная зона и арт-объекты. Бульвар Художника Иванова начинает менять свой вид. Здесь стартовали работы по реновации пространства для отдыха, которого

Вместо узких тропинок – широкая променадная зона и арт-объекты. Бульвар Художника Иванова начинает менять свой вид. Здесь стартовали работы по реновации пространства для отдыха, которого не хватало местным жителям. Свое желание увидеть бульвар обновленным владимирцы выразили в прошлом году на ежегодном голосовании за лучший проект благоустройства, в лидеры вышла именно эта зона отдыха. Янина Мартынова,