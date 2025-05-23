Среди задержанных – и.о. руководителя МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Никита Петрунин

Во Владимирской области правоохранительные органы раскрыли масштабную схему мошенничества в сфере ритуальных услуг. Задержаны 10 человек, в основном из Московской области, которым предъявлены обвинения в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой.По данным следствия, группа лиц, в которую входили бизнесмены и сотрудники муниципальных предприятий Владимира, оказывала услуги по организации похорон по завышенным ценам, вводя граждан в заблуждение относительно необходимости приобретения дополнительных услуг. Среди задержанных – и.о. руководителя МУП «Специализированный комбинат ритуальных услуг» Никита Петрунин, который, по версии следствия, предоставлял аффилированным лицам возможность заключать договоры от имени предприятия.Предварительно установлено, что было незаконно организовано более 300 похорон, ущерб гражданам составил не менее 5 млн рублей, а муниципальное предприятие недополучило более 10 млн рублей выручки. Четверо задержанных заключены под стражу, решается вопрос о мере пресечения для остальных фигурантов дела.