Во Владимирской области подвели итоги регионального конкурса «Педагог года – 2025». Победителем стал учитель физики Дмитрий Маслов из Иванищевской школы Гусь-Хрустального района. Он получил

Во Владимирской области подвели итоги регионального конкурса «Педагог года – 2025». Победителем стал учитель физики Дмитрий Маслов из Иванищевской школы Гусь-Хрустального района. Он получил диплом, премию и подарок от профсоюза работников образования. В конкурсе участвовали 59 педагогов, 29 дошли до финала. Среди них — учителя, воспитатели, психологи и педагоги допобразования. Лауреатами в номинациях стали представители