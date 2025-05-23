Молодой человек систематически забирал деньги из кассы.

27-летний житель Владимирской области стал фигурантом уголовного дела о присвоении или растрате. По данным УМВД, в полицию обратился директор магазина, обнаруживший недостачу в 80 тысяч рублей в кассе.В ходе проверки выяснилось, что с апреля по май текущего года, работавший в магазине продавцом-консультантом молодой человек систематически забирал деньги из кассы, которые тратил на личные нужды. Подозреваемый признался в содеянном и частично возместил ущерб. Ведется расследование.Напомним, ранее мы писали, что