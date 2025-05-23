Посетить ее может каждый желающий.

23 мая ПСБ во Владимире на территории Центрального городского парка открыл фотовыставку «Бизнес в объективе. Герои», посвященную Году защитника Отечества и приуроченную ко Дню российского предпринимательства. Посетить ее может каждый желающий.В торжественной церемонии открытия выставкиучаствовали вице-президент региональный директор ПСБ во Владимире Виктор Демидов, начальник управления культуры администрации города Владимира Елена Ермакова, исполнительный директор Владимирского областного отделения «Опора России» Мариета Качарова, а также предприниматели, чьи истории показаны на фотографиях.В этом году лицами фотопроекта стали герои-предприниматели, активно помогающие участникам СВО, оказывающие гуманитарную поддержку фронту и населению новых территорий. Участники проекта занимаются разными направлениями в бизнесе: одни — оказывают гуманитарную помощь, производят медтехнику, другие — шьют маскировочные костюмы, спальные системы для участников СВО.«Малый и средний бизнес без преувеличения является драйвером развития региона. Поэтому наш проект, в первую очередь, направлен на повышение узнаваемости представителей местного бизнеса. Мы гордимся, что во Владимире так много предпринимателей, которые вопреки высокой занятости и всем сложностям в ведении бизнеса, находят дополнительное время и ресурсы, чтобы помочь нашим бойцам, защищающим Родину. Каждая фотография — это история неравнодушия, социальной ответственности и патриотизма», — поделился Виктор Демидов.Напомним, что фотовыставка «Бизнес в объективе» запущена в 2014 году банком ПСБ совместно с «Опорой России», чтобы показать лица предпринимателей России и повысить престиж частного бизнеса. Выставка существует уже 11 лет. За это время состоялось более 800 презентаций фоторабот на территории всей России — от Владивостока до Калининграда.