В настоящее время объект сдан в эксплуатацию.

Прокуратура Меленковского района нашла отставание от графика капитального ремонта приемного и хирургического отделений районной больницы, проводимого ООО «Арт-Строй» по контракту от ноября 2024 года. Несмотря на выделенные из бюджета более 28 млн рублей и срок сдачи 8 апреля 2025 года, на момент проверки оставались незавершенными работы по монтажу систем канализации и водоснабжения.Прокурор района Роман Сурков лично посетил объект и встретился с руководством больницы и подрядчиком. В результате прокурорского вмешательства нарушения были устранены, и в настоящее время объект сдан в эксплуатацию.Напомним, ранее мы писали, что