Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» занял первое место в областном конкурсе «Лучшая организация по охране труда», проводимом Министерством труда и занятости Владимирской области. В 2025 году энергокомпания впервые принимала участие в конкурсе и была удостоена высшей награды среди организаций сферы энергетики.

Филиал ПАО «Россети Центр и Приволжье» - «Владимирэнерго» занял первое место в областном конкурсе «Лучшая организация по охране труда», проводимом Министерством труда и занятости Владимирской области. В 2025 году энергокомпания впервые принимала участие в конкурсе и была удостоена высшей награды среди организаций сферы энергетики.Специальная комиссия оценивала показатели состояния и условий охраны труда, среди которых проведение периодического медосмотра и психиатрического освидетельствования, оценка рисков и специальная оценка условий труда, обучение работников, обеспечение спецодеждой и средствами защиты, улучшение санитарно-бытовых условий работников, наличие коллективного договора. Эксперты отметили системный подход «Владимирэнерго» к организации работы в такой важнейшей сфере и внедрению современных стандартов безопасности.«Для нас безопасность персонала — ключевой приоритет. Мы непрерывно совершенствуем наши практики, используем инновационные технологии и уделяем особое внимание охране труда и производственной безопасности», — отметил и.о. директора филиала «Владимирэнерго» Михаил Голубев.