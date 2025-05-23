Во взрослом возрасте принято ностальгировать по школьной жизни. Но для тех, кто день за днем получает новые знания и прокачивает социальные навыки, это время чревато высоким внутренним напряжением. О котором школьники предпочитают молчать.

Проверка на прочность«Институт контроля» – так назвал школу Уинстон Черчилль, заявив, что учреждение имеет мало общего с образованием, но именно здесь прививаются привычки и навыки, необходимые во взрослой жизни. Можно соглашаться или спорить, но в школе ученик узнает важную информацию как о мироустройстве, так и о себе – своем характере, самодисциплине, умении общаться и адаптироваться к обстоятельствам. Легким этот процесс не может быть по определению.Стрессы сопровождают жизнь школьника с первого до последнего звонка – и даже позже. После этой церемонии, которая в 2025 году пройдет 24 мая, начинается самое важное – итоговые экзамены, которые в основном периоде сдачи длятся до середины июня. Готовиться к ним многие начинают заблаговременно. От результатов ОГЭ и ЕГЭ зависит поступление в выбранный колледж или ВУЗ, а значит, и будущая карьера. Какое уж тут спокойствие?Отечественные школьники несколько лет назад «завоевали» пальму мирового первенства по уровню стресса. Однако проблема не только в этом. Дети и подростки в юном и по определению уязвимом возрасте не обращаются за поддержкой даже к близким. Вместо этого они пытаются справляться самостоятельно, углубляясь в гаджеты и соцсети – известные провокаторы тревожности.Понять без словПо результатам совместного исследования крупной медицинской и образовательной российских компаний, лишь 24% учащихся сообщают о своих переживаниях родителям. Тем временем 76% учеников не склонны делиться переживаниями со значимыми взрослыми. Однако и без слов состояние подростка можно считать по ряду красноречивых симптомов. Среди них – повышенная тревожность, перепады настроения, хроническая усталость, снижение иммунитета, бессонница. Усваивать новую информацию в таких условиях в разы сложнее.Если о помощи подросток не просит, но по нему невооруженным взглядом можно понять, что он на взводе. Исправить ситуацию проще, чем может показаться. Здесь, правда, важен контакт между взрослым и ребенком, чтобы ученик принял информацию о том, как улучшить свое состояние.В помощь подрастающему поколению – целый спектр методик. Помимо работы с психологом, который поможет поверить в себя и свои силы, можно добиться отличных результатов самостоятельно – освоив копинг-стратегии. Техник копинга, защиты от стресса, немало, но среди самых действенных для подростков – раскрытие эмоций экологичными способами, от занятий спортом до разговоров по душам. Затем – умение расслабляться, например, даже при помощи самых простых йога-упражнений. И, наконец, юмор – способность посмеяться над ситуацией, переведя ее из статуса стрессогенной в приемлемую. В целом стоит научить ребенка переоценке стресса: исследования показывают, что восприятие стресса как полезного (например, «он мобилизует мои силы»), снижает его негативное влияние. А признание, что волнение – это нормально, уменьшает его интенсивность.К себе – бережноЭксперты рекомендуют молодому поколению перед экзаменами освоить прием, быстро снимающий тревожность, – квадратное дыхание. Суть проста – на счет четыре производится каждая из четырех фаз – вдох через нос, задержка дыхания, медленный выдох и снова задержка дыхания. Достаточно нескольких циклов, чтобы восстановить внутренний баланс и собраться с мыслями. Не забывайте о диафрагмальном дыхании – оно способно уменьшить тревогу буквально за 5–10 минут.Также, чтобы правильно распределить нагрузки, можно научить ребенка тайм-менеджменту.Например, методу Помодоро: 25 минут учебы + 5 минут отдыха повышает продуктивность и снижает перегрузку.Или же совместно создайте план занятий: разделите материал на блоки, начните с наиболее сложных тем – реалистичные цели существенно снижают стресс.В ходе подготовки к финальным испытаниям важно также корректировать образ жизни школьника так, чтобы его организм получал достаточно отдыха, находился в водном балансе, а в рационе присутствовал набор «правильных» продуктов для работы мозга – Омега-3 (рыба, орехи), магний (шпинат, бананы), витамины группы B (яйца, авокадо).Одновременно подросток должен избегать переизбытка кофеина, сахара и фастфуда – они только усиливают тревогу и перепады настроения.При необходимости можно обратиться к поддержке витаминов и лекарственных препаратов. Например, с сопутствующими перенапряжению покраснением и усталостью глаз могут помочь справиться капли Эфралия.«С медикаментозной терапией требуется предельная осторожность. Нередко лекарства, корректирующие эмоциональное беспокойство, обладают побочными эффектами, способными усугубить состояние учащихся», – Наталья Благинина, врач-психиатр, психотерапевт, к.м.н., эксперт АНО «Культура здоровья».Специалисты рекомендуют препараты на растительной основе, с благоприятным профилем безопасности. «Например, Гомеострес можно применять детям с 3-х лет, чтобы помочь снизить повышенную тревожность и улучшить качество сна без привыкания и потери концентрации внимания, что важно в период повышенных учебных нагрузок», – продолжает эксперт Наталья Благинина.Это существенное подспорье для эмоционального состояния школьников, особенно – на финишной прямой учебного года, когда важно показать свои знания без лишних нервов.И пусть итоговые результаты порадуют всех.