Выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни" пройдет в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной летом.

Выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни" пройдет в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной летом, открытие запланировано на июнь, сообщила генеральный директор музея Елена Проничева."26 июня в Третьяковской галерее на Кадашевской набережной откроется выставка "Александр Дейнека. Гимн жизни" (...) Выставка представит более 200 произведений живописи, графики и скульптуры из коллекций Третьяковской галереи и Курской картинной галереи имени Дейнеки", - сообщили журналистам в пресс-службе галереи со ссылкой на гендиректора музея.В Третьяковке отметили, что Курская картинная галерея обладает наиболее полным собранием наследия художника, что "позволяет показать максимально полную и разнообразную ретроспективу творчества Дейнеки". Многие из работ впервые будут демонстрироваться в Москве.Проект охватывает несколько десятилетий творчества художника - с 1920-х до 1960-х годов. В числе знаковых произведений - "Футболист" (1932), "Эстафета" (1947), "Будущие летчики" (1938), "Юный конструктор" (1966), "Автопортрет" (1948) и другие.На выставке будет представлено большое количество произведений, малоизвестных широкой публике: ранние работы художника, эскизы иллюстраций, журнальная графика, зарисовки и дизайнерские проекты.