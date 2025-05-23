Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.

Водителя Merсedes-Benz G-класс будут судить за попытку наезда на полицейских. Мужчина рискует лишиться дорогостоящей иномарки. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Владимирской области.По версии следствия, инцидент произошел 16 марта. Правоохранительные органы патрулировали улицы Кольчугино и заметили автомобиль «Гелик» без номеров. Полицейские потребовали от водителя остановиться, однако он проигнорировал приказ и начал удирать, устроив погоню. Выехав за город, возле деревни Косково в Александровском районе, водитель свернул в поле, остановился и заглушил двигатель. Полицейские решили подойти к автомобилю пешком. Подойдя к машине, сотрудники полиции потребовали от водителя выйти. Однако мужчина проигнорировал требование и попытался сбить полицейских.Позже водителя все-таки задержали. А машину арестовали. Уголовное дело завели по ч. 1 ст. 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти). Вину нарушитель признал.Расследование уже завершили. Дело ушло в суд. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы с конфискацией транспортного средства.