В Киржаче пенсионер сбил школьницу и отъехал с места происшествия. ДТП произошло еще 21 мая, однако в соцсетях видео происшествия появилось только сейчас. 10-летняя девочка переходила дорогу

В Киржаче пенсионер сбил школьницу и отъехал с места происшествия. ДТП произошло еще 21 мая, однако в соцсетях видео происшествия появилось только сейчас. 10-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу на улице Мичурина. Видеозапись с камер наблюдения зафиксировала инцидент – ребенок хотел перебежать на противоположную сторону улицы, но на нее наехала легковушка. Школьница падает, но