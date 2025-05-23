В пресс-службе администрации города Владимира прокомментировали резонансное задержание банды из 10 человек, среди которых два бывших сотрудника муниципальных предприятий, по делу о крупном

В пресс-службе администрации города Владимира прокомментировали резонансное задержание банды из 10 человек, среди которых два бывших сотрудника муниципальных предприятий, по делу о крупном мошенничестве в сфере ритуальных услуг на кладбище в Улыбышево. “Проводятся следственные действия, ждём официальных решений. Комментировать следственные действия до официального вынесения процессуальных решений не корректно”, – сообщили в мэрии “Шестому каналу”. Кроме