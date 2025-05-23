Общая стоимость оборудования составила более 24,5 млн рублей.

Центральная поликлиника города Владимира и Петушинская районная больница получили новые цифровые маммографы, приобретенные в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Общая стоимость оборудования составила более 24,5 млн рублей, сообщило Министерство здравоохранения Владимирской области.Новый маммограф в Центральной поликлинике Владимира установлен в филиале в Ново-Ямском переулке, что позволит местным жительницам проходить обследование без необходимости посещения других филиалов. По словам заведующей рентгенологическим отделением поликлиники Альфии Хасановой, аппарат обеспечивает высокое разрешение снимков, что значительно повышает точность диагностики.В Петушинской районной больнице новый маммограф заменил устаревший аналоговый, вышедший из строя. Главный врач больницы Александр Ляпакин отметил, что новый аппарат значительно улучшает качество диагностики, снижает лучевую нагрузку на 30% и позволяет хранить результаты в электронной базе, что сокращает эксплуатационные расходы.Оба маммографа позволят обследовать до 400 женщин в месяц при полной загрузке. Ввод в эксплуатацию запланирован после получения санитарно-эпидемиологического заключения.Приобретение нового оборудования стало возможным благодаря национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», который направлен на повышение доступности и качества медицинской помощи для жителей Владимирской области. Ранняя диагностика рака молочной железы является ключевым фактором успешного лечения и сохранения здоровья женщин.