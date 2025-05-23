Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

С начала года жители Владимирской и Ивановской областей подключили более 200 камер видеонаблюдения от «Ростелекома». Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Общее же количество пользователей услуги в двух регионах превысило три тысячи.В 60 % случаев клиенты выбирают камеры внутреннего наблюдения. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Вичуги, Владимира, Гусь-Хрустального, Иванова, Коврова, Судогды. Объяснить спрос легко: он выше там, где есть оптика провайдера, обеспечивающая высокую скорость передачи данных и стабильный сигнал на нескольких устройствах одновременно.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современным пользователям недостаточно просто просматривать записи с камер. Им важно, чтобы сервис интегрировался со смартфоном: управление осуществлялось бы через мобильное приложение, любые нештатные ситуации сопровождались push-уведомлениями, была возможность не только видеть картинку в режиме реального времени, но и общаться с тем, кто попал в объектив. Наше видеонаблюдение удовлетворяет все эти потребности. Если еще пять лет назад абоненты устанавливали устройства, чтобы они в случае незаконного проникновения зафиксировали лицо грабителя, то сегодня с помощью камер клиенты следят за тем, что делают дети, вернувшись домой из школы, или какую обувь решил сегодня погрызть щенок. Уверен, через пару лет не останется ни одного дома, в котором не было бы видеофиксации».Илья Соколов, пользователь услуги «Видеонаблюдение», г. Ковров:«Мы живем в коттедже за городом. Месяц назад установил на его фасадах по камере. Изображение с каждой из них вижу на своем телефоне в специальном мобильном приложении. Теперь могу проверить, что происходит в доме, даже когда я на работе или в отъезде. Выбрал устройства, оснащенные функцией ночной съемки и датчиками движения. Недавно получил предупреждение о перемещениях во дворе: оказалось, курьер оставлял посылку».В комплект «Видеонаблюдения» входит широкоугольная цифровая камера (HD или FullHD) с инфракрасной подсветкой. Оборудование оснащено микрофоном и динамиком. Это позволяет не только слышать, что происходит в помещении, но также дает возможность оперативно связаться с людьми, которые там находятся. В личном кабинете абонент может добавить несколько устройств, установленных в разных комнатах или даже квартирах. Записи с камер попадают по защищенному VPN-каналу в облако «Ростелекома», где хранятся от 7 до 30 дней в зависимости от тарифа.Узнать подробнее о сервисе можно на и по телефону 8 800 301 38 10.Реклама. ПАО . ИНН 7707049388.