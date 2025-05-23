Во Владимире разработают проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта помещений и двух бассейнов городского Центра здоровья.

Во Владимире разработают проектно-сметную документацию для проведения капитального ремонта помещений и двух бассейнов городского Центра здоровья.Городской Центр здоровья (муниципальный бассейн на улице Мира во Владимире) объявил о поиске подрядчика для разработки проекта капитального ремонта. До 31 декабря 2025 года подрядчик обязан подготовить проектно-сметную документацию для всех трех этажей бассейна, включая бассейны, душевые, спортзалы, коридоры и служебные помещения, а также кровлю здания. Особое внимание уделяется обработке каждого помещения от плесени, что обеспечит долговечность и безопасность реконструкции.Последний капитальный ремонт городского Центра здоровья был проведен в начале 2010-х годов, после чего проводился лишь косметический ремонт.На первых и вторых этажах в душевых, санузлах и умывальных комнатах подрядчик должен разработать проект по замене систем водоснабжения и водоотведения, обновлению отделки стен и пола с использованием керамической плитки, а также по устройству подвесных потолков. Кроме того, потребуется заменить внутреннее освещение и дверные блоки. В раздевалках запланирована замена потолков, стеновой отделки, освещения, окон и дверей, а также систем отопления. В коридорах необходимо заново оштукатурить стены, отремонтировать арматуру и плиты перекрытия, а также установить подвесные потолки и многое другое.Проект капремонта с рассчитанной стоимостью работ и материалов должен быть готов к началу 2026 года.