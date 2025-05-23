Глава города Владимира Дмитрий Наумов провел рабочее совещание, на котором поручил проработать вопросы очистки Соловьиного пруда и укрепления его берегов, с которых должно начаться

Глава города Владимира Дмитрий Наумов провел рабочее совещание, на котором поручил проработать вопросы очистки Соловьиного пруда и укрепления его берегов, с которых должно начаться масштабное благоустройство территории. Власти уже обсудили проект с городскими активистами. Их предложения обещают учесть при подготовке проектной документации, сообщили в пресс-службе мэрии. Ранее благоустройство тормозилось из-за того, что участок принадлежал федерации.