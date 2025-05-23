Вакансия открыта с 15 апреля.

Во Владимире продолжаются поиски начальника управления образования после ухода с поста Романа Чуркина 15 апреля. Городская администрация разместила вакансию на портале HeadHunter, предлагая зарплату от 100 до 150 тысяч рублей в месяц.Вице-губернатор Владимир Куимов считает использование онлайн-платформ нормальной практикой для поиска квалифицированных специалистов и подчеркнул необходимость привлечения «свежей крови» в систему образования региона.Напомним, ранее мы писали, что