23 мая во Владимире объявлены торги на выбор подрядчика для разработки проектной документации по первому этапу благоустройства центральной части города. Максимальная стоимость контракта

23 мая во Владимире объявлены торги на выбор подрядчика для разработки проектной документации по первому этапу благоустройства центральной части города. Максимальная стоимость контракта составляет более 14,2 миллиона рублей. Приём заявок продлится до 6 июня 2025 года. Будущий подрядчик должен будет подготовить проект, охватывающий ряд ключевых территорий, включая Соборную площадь, сквер «Липки» и парк имени А.С.