Возбуждено уголовное дело.

Во Владимире предстанет перед судом 34-летний руководитель транспортной компании, обвиняемый в мошенничестве. По данным прокуратуры, в июле 2023 года один из водителей фирмы попал в ДТП на служебном УАЗ «Патриот», который не подлежал восстановлению.Руководитель предложил водителю приобрести аналогичный автомобиль для переоформления на юрлицо, получив от него 500 тысяч рублей. Однако, купив УАЗик в Москве за 375 тысяч и оформив его на себя, мужчина не возместил ущерб предприятию и не вернул водителю оставшиеся деньги.Возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в крупном размере», ему грозит до 6 лет лишения свободы. Дело передано в суд.