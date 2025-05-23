Решение было принято в связи с доказанным негативным воздействием энергетиков на здоровье подростков.

С 1 марта в России действует запрет на продажу энергетических напитков лицам, не достигшим 18 лет. Об этос рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин в своих соцсетях. 22 мая Государственная дума окончательно утвердила поправки в КоАП РФ, устанавливающие штрафы за нарушение этого запрета.Решение было принято в связи с доказанным негативным воздействием энергетиков на здоровье подростков.«Доказано, что эта продукция опасно влияет на здоровье подрастающего поколения. Она грозит развитием сахарного диабета, предынсультов, инфарктов, развитием осложнений», — отметил Игорь Игошин.Теперь за продажу энергетиков несовершеннолетним предусмотрены следующие штрафы:⦁ Для граждан: до 50 000 рублей.⦁ Для должностных лиц: до 200 000 рублей.⦁ Для юридических лиц: до 500 000 рублей.Данные меры направлены на защиту здоровья подрастающего поколения и предотвращение негативных последствий, связанных с употреблением энергетических напитков.