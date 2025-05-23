Об этом сообщили в МЧС Владимирской области.

За последние сутки сгорели два автомобиля на федеральной трассе М-7 во Владимирской области.Первый случай произошел 22 мая 2025 года в 15:18. Оперативному дежурному ЦУКС ГУ МЧС России по Владимирской области сообщили о возгорании автомобиля в Ковровском районе на 233 км трассы М-7. Площадь пожара предварительно составила 5 кв. м. На место выехали 2 единицы техники и 4 спасателя.Второй случай произошел 23 мая 2025 года в 01:50. Поступило сообщение о другом горящем автомобиле на 259 км той же трассы в Ковровском районе. Огонь охватил около 4 кв. м. Для тушения были задействованы 2 единицы техники и 6 сотрудников МЧС.По данным МЧС по Владимирской области, погибших или пострадавших в обоих инцидентах нет. Главное управление МЧС России по Владимирской области напоминает: в случае пожара необходимо звонить по телефонам «01» или «101». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.