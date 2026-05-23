23 мая в районе дома №85-Б на улице Горького во Владимире начались экстренные аварийно-восстановительные работы на сетях «Владимирводоканала». Об этом сообщила пресс-служба городской администрации, предупреждая жителей о возможных временных отключениях водоснабжения и затруднениях движения транспорта.Причина ЧП не уточняется. Однако власти призывают горожан, проживающих в близлежащих многоквартирных домах, сделать необходимый запас воды, так как водоснабжение может быть временно прекращено.Ситуацию на месте контролируют представители городской администрации. В мэрии пообещали дополнительно сообщить о завершении всех работ.Помимо возможных перебоев с водой, ремонтные работы создадут временные сложности и для автомобилистов. Движение по улице Горького может быть затруднено, в связи с чем водителей просят заранее планировать маршрут и выбирать пути объезда.