Трагедия произошла 22 мая. Как утончили в Следкоме по Владимирской области, в тот день около 16 часов 13-летний житель поселка Красной Горбатки вместе с друзьями пришел на пляж реки Колпь в районе автомобильного моста. Во время купания подросток попал в яму на дне и стал тонуть. Очевидцы кинулись спасать мальчика, но не успели.Следователи осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и провели иные процессуальные действия.В СК СКР региона напоминают жителям, что купаться можно только в специально отведенных для этого местах.