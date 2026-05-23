Трагедия на воде произошла вчера, 22 мая. Около 16 часов подросток вместе с друзьями пришёл на пляж реки Колпь в районе автомобильного моста. Во время купания из-за неровностей дна он попал в яму и начал тонуть. Окружающие не смогли его спасти. Владимирский Следком организовал проверку по факту смерти ребёнка. Следователем следственного управления проведены осмотр места