Сегодня, 23 мая, на улице Горького во Владимире, в районе дома № 85Б случилась коммунальная авария. Произошла утечка на водопроводе — напор воды пробил асфальтовое покрытие. Бригады «Водоканала» уже работают над устранением проблемы. Специалисты уже вскрыли асфальт, сейчас экскаватор разрабатывает грунт. Как только ремонтная бригада получит доступ к водоводу, определят характер повреждения и начнётся его