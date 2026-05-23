В течение месяца профильное министерство должно разработать порядок взимания платы.

Во Владимирской области приняли решение о введении платы за посещение некоторых особо охраняемых природных территорий (ООПТ). На данный момент нововведение касается двух природных памятников, с перспективой расширения списка в будущем.Согласно постановлению регионального правительства, стоимость входа на территорию Клязьминско-Лухского заказника, расположенного в Вязниковском районе, составит 150 рублей. Посещение природного заказника «Дюкинский» в Судогодском районе установлено в размере 300 рублей.В течение месяца профильное министерство должно разработать порядок взимания этой платы.При этом определен ряд категорий граждан, освобождаемых от оплаты. В их число вошли местные жители, которые работают или владеют недвижимостью на территории ООПТ, сотрудники надзорных органов, инспекторы, волонтёры, исследователи, организованные туристические группы, находящиеся под управлением дирекции особо охраняемых природных территорий. Также от платы освобождены участники СВО и их семьи, а также транзитный транспорт.