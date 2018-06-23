Гостем программы Секрет на миллион с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ стал Аркадий Укупник. Оказалось, что композитор до сих пор тяжело переживает смерть родителей.

Гостем программы "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой на телеканале НТВ стал Аркадий Укупник. Оказалось, что композитор до сих пор тяжело переживает смерть родителей.В гостях студии "Секрета на миллион" Аркадий Укупник рассказал Лере Кудрявцевой, что его отец успел застать тот момент, когда композитор уже приобрел всероссийскую знаменитость. А вот внуков он так и не дождался. Жизнь мужчины оборвалась на операционном столе."Папе делали операцию и он во время операции скончался. Делали замену стента, обычного стента. Что-то пошло не так. Тогда это был новый вид операции", – рассказал Аркадий Укупник. Он признался, что до сих пор считает, что стольтрагической развязки можно было избежать, и ответственность за произошедшее возлагает в первую очередь на себя."Делали в Москве, в хорошей клинике, за деньги. Но это был тяжелый момент. Я за него отвечал. До сих пор задаюсь вопросом: "А почему не сделали так? А почему в эту клинику?" Я корю себя. Это приходит ночами", – добавил композитор.Тогда Лера Кудрявцева поинтересовалась у Аркадия Укупника, как произошедшее восприняла его мать. Тут композитор не смог сдержать слез – она умерла раньше. "Она болела – онкология", – напомнил он.Композитор вспомнил, что семья ему очень помогла. Родители работали учителями. Мама преподавала русский язык и литературу. а отец – математику. Аркадий Укупник вспомнил, что подчас они просиживали за тетрадями допоздна. Когда же ему необходимо было переезжать в Москву, отец собрал все семейные средства и купил квартиру. "Иначе я, может быть, и не выжил бы", – считает он.