Мама ненадолго оставила сына без присмотра

Мама ненадолго оставила сына без присмотраВо Владимире погиб ребёнок, упав из окна 5 этажа.СУ СКР по Владимирской области проводит доследственную проверку, чтобы дать оценку обстоятельствам гибели малыша.Как пояснили в пресс-службе ведомства, ЧП произошло днём 22 июня. Мама двоих малолетних детей занималась домашними делами. В какой-то момент, взяв на руки новорожденного ребёнка, женщина ушла на кухню и оставила старшего сына на короткое время одного в детской комнате без присмотра.Оставшись один, малыш залез на диван, который стоял у окна. Оно было открыто на микропроветривание. Справившись с механизмом, ребёнок распахнул створку и выпал. От удара об асфальт мальчик погиб. Ему было 2 года и 7 месяцев.По результатам проверки следователи решат возбуждать или нет уголовное дело.Следственное управление СК России сообщает, что в этом году это уже шестой случай, когда при падении с высоты страдают маленькие дети, оставленные без присмотра. Двое детей погибли, четверо получили тяжёлые травмы.В СКР ещё раз обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей одних и обезопасить окна специальными фиксаторами.