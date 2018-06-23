На премьере фильма Ночная смена про молодого стриптизера Филипп Киркоров ошарашил признанием о своих первых шагах на пути к званию короля российской поп-эстрады. Певец откровенно рассказал, что в дни бурной молодости тоже занимался этим ремеслом.

На премьере фильма "Ночная смена" про молодого стриптизера Филипп Киркоров ошарашил признанием о своих первых шагах на пути к званию короля российской поп-эстрады. Певец откровенно рассказал, что в дни бурной молодости тоже занимался этим ремеслом.Многие признанные звезды, как в России, так и за рубежом, имеют немало скелетов в шкафу по поводу начала их карьеры. Кто-то подрабатывал на низкооплачиваемых должностях, а некоторые решались и вовсе на сомнительные с точки зрения строгой морали поступки.Приоткрыл завесу тайны о своим молодых годах и Филипп Киркоров. На премьере комедии про молодого стриптизера певец признался, что и сам имел отношение к подобному виду деятельности. "Это начало моей бесшабашной молодости в Польше. Дело было давно, в начале 80-х", – цитирует его "Собеседник"."Чего только не приходилось мне делать для того, чтобы заработать пару копеек. Но тем и приятнее потом, с высоты прожитых лет, вспоминать свое веселое детство", – добавил артист.По его словам, он до сих пор занимается стриптизом, однако вместо своего тела демонстрирует поклонникам обнаженную душу. "Шоу "Я" – это сплошной духовный стриптиз!", – подчеркнул Филипп Киркоров.Отметим, сам фильм "Ночная смена" повествует о молодом человеке по имени Максим, который после потери работы на заводе вынужден зарабатывать на жизнь в стриптиз-клубе. Новую профессию он вынужден скрывать от жены, что приводит к разнообразным комическим недоразумениям. А попытки исправить ситуацию лишь усугубляют положение горе-стриптизера."Фильм про то, что мечтать – это правильно. Рисковать, делать какие-то абсурдные поступки. Это очень нужно для развития личности", – уверен режиссер картины Марюс Вайсберг.