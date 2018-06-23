Аркадий Укупник на шоу Секрет на миллион вспомнил, как его открыла Алла Пугачева. Тогда она продюсировал группу Кар-Мэн, однако Примадонна сочла их слабенькими и выбрала его.

Аркадий Укупник на шоу "Секрет на миллион" вспомнил, как его открыла Алла Пугачева. Тогда она продюсировал группу "Кар-Мэн", однако Примадонна сочла их "слабенькими" и выбрала его.Продюсер, автор-песенник Аркадий Укупник стал очередным звездным гостем передачи Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион". Об эксцентричном артисте с длинными светлыми кудрявыми волосами и в нелепых очках вся страна узнала благодаря Алле Пугачевой.Их сотрудничество началось с того, что Аркадий Укупник прислал Примадонне альбом группы "Кар-Мэн", которую продюсировал на тот момент. Она состояла из двух привлекательных молодых парней. Однако артистка обратила внимание на самого Укупника, хотя тот не собирался выходить на сцену."А на обратной стороне были мои песенки, которые я так записывал. И она мне позвонила, сказала: "Кар-Мэн" не возьму, что-то они пока слабенькие. А вот там песенка у тебя "Фиеста", давай споем у меня на "Рождественский встречах". Это было очень неожиданно", – признался артист.Интересно, что в день репетиции Аркадий продал автомобиль. Деньги он сложил в портфель с длинным ремнем через плечо. Ему было страшно оставлять его без внимания, поэтому даже на сцену Укупник вышел с ним. "Я думал, она меня сейчас выгонит, потому что я на сцену вышел с портфелем. А она так посмотрела: "Неплохой имидж, с портфелем и выйдешь на концерте", – передал слова пресыщенной одинаковыми артистами Примадонна.Сейчас, по признанию Укупника, он не входит в близкий круг Пугачевой. Причины он сам не знает, по его мнению, все отношения имеют свое начало и конец. Было время, отметил Аркадий, когда он "дневал и ночевал" у Аллы. У них было весьма плодотворное сотрудничество. Ведь его песни спела не только сама Примадонна, но и ее дочь Кристина Орбакайте и Владимир Пресняков.Кстати, именно Укупник написал песню "Сильная женщина", которая стала хитом в копилке Аллы Пугачевой. Причем Аркадий два раза предлагал ей эту композицию. Вначале Примадонна от нее отказалась, тогда спустя время он решил отдать ее Кристине. Услышав это, Примадонна вернулась к песне и сама ее исполнила. "Она послушала и сказала: "А что Кристине? Я и сама спою". И так появилась песня "Сильная женщина", – поведал артист.Отметим, что именно благодаря Аркадию Укупнику Ирина Понаровская спела "Рябиновые бусы", Алена Апина – "Леху", а Лариса Долина – "Стену". "Это моя визитная карточка", – заявила Долина в видеосюжете.