Актер легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона Джо был доставлен в больницу с терминальной стадией рака. 89-летний мужчина находится в окружении своей семьи.

Актер легендарного поп-исполнителя Майкла Джексона Джо был доставлен в больницу с терминальной стадией рака. 89-летний мужчина находится в окружении своей семьи.Джо Джексон борется с тяжелым онкологическим заболеванием. Широкой публике не сообщаются прогнозы врачей относительно того, как долго 89-летний мужчина сможет прожить при своем диагнозе. Тем не менее, специалисты отмечают, что на столь поздней стадии рак не лечится.Сейчас отец Майкла Джексона находится в больнице в окружении жены, детей и внуков, передает портал TMZ. По информации таблоида Daly Mail, мужчина страдает от четвертой стадии рака поджелудочной железы.Отметим, за два года до этого Джо Джексон показал настолько пугающие результаты во время планового осмотра, что врачи настояли на том, чтобы он остался в клинике. Среди симптомов называлась слабость и высокая температура. Однако диагноза тогда никто не озвучивал.Напомним. Джо Джексон выступал в качестве продюсера группы Jackson Five, которую основали его сыновья Джеки, Тито и Джермен. Также он продюсировал сольный проект Майкла Джексона. Поклонники отмечают, что именно благодаря этому человеку весь мир смог узнать этого гениального поп-исполнителя.В западных СМИ отмечают, что Джо Джексон был жестким начальником даже несмотря на то, что работал с собственными детьми. Некоторые уверены, что во многом это и обеспечило взрывной успех его проектов.