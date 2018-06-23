Победительница 15-го сезона популярного мистического шоу Битва экстрасенсов Джулия Ванг заявила, что не является магом или экстрасенсом. По ее словам, яркий образ, который так полюбился зрителям, придумали для нее продюсеры программы.

Победительница 15-го сезона популярного мистического шоу "Битва экстрасенсов" Джулия Ванг заявила, что не является магом или экстрасенсом. По ее словам, яркий образ, который так полюбился зрителям, придумали для нее продюсеры программы.После триумфального завершения 15-го сезона "Битвы экстрасенсов" эффектная красотка-экстрасенс Джулия Ванг сильно изменилась. Впрочем, менее эффектной она от этого не стала. Взамен же утраченным формам – девушка сильно похудела после финала шоу – она стала делать провокационные заявления.Так, Джулия Ванг утверждает, что тот яркий образ, который так полюбился зрителям и сделал ее однозначной фавориткой сезона, стал следствием кропотливой работы продюсеров программы. "Все, что кидают вам поесть пресвятые СМИ, это корм для скота, гомогенная кашица, чтобы не жевать. Настоящую меня вы не знали никогда. И не узнаете", – обратилась она к своим подписчикам в Instagram.Менеджер звезды "Битвы экстрасенсов" утверждает, что она не только не маг, но и вовсе не человек, передает Super. Она не ведет прием жаждущих помощи и сверхъестественной поддержки людей и весьма грубо реагирует на вопрос, является ли она экстрасенсом.Из этих откровений поклонники могли сделать вывод, что Джулия Ванг не обладает никакими выдающимися экстрасенсорными способностями, а значит вся программа от начала и до конца – постановка. Однако напрямую об этом звезда телеэкранов не говорит. Более того, она намекает, что видит то, что скрыто от обычных глаз, причем в куда более крупных масштабах.В частности, звезда "Битвы экстрасенсов" предрекла апокалипсис. "Ваш мир подлежит стиранию... Верьте не верьте, но скоро вас форматнут", – поделилась она пророчеством. Кроме того, она намекнула, что сама прикладывает руку к этому процессу. "Готовлю апокалипсис для вас, мои сладенькие големы", – ответила она на вопрос, чем теперь занимается.