Анастасия Волочкова отключила возможность оставлять комментарии под некоторыми своими фотографиями на странице в Instagram. Поэтому поделиться своими впечатлениями от очередного ее шпагата на яхте подписчики не смогли.

Анастасия Волочкова отключила возможность оставлять комментарии под некоторыми своими фотографиями на странице в Instagram. Поэтому поделиться своими впечатлениями от очередного ее шпагата на яхте подписчики не смогли.Анастасия Волочкова может с легкостью претендовать на звание самой обсуждаемой балерины России, а возможно – и всего мира. Танцовщица неизменно привлекает к себе внимание откровенными фотографиями и регулярными шпагатами в самых неожиданных местах. Впрочем, у такой популярности есть и обратная сторона.На странице Анастасии Волочковой в Instagram подобрался целый костяк недоброжелателей, готовых раскритиковать любой, даже самый невинный, снимок красотки. Кадры же, на которых она предстает перед зрителями не полностью одетой или в своем знаменитом шпагате, и вовсе становятся лакомым кусочком для едких злопыхателей.Балерина, по всей видимости, успела изучить повадки критиков, поэтому под некоторыми постами на своей странице она отключила возможность оставлять комментарии. В частности, подписчики не смогли поделиться впечатлениями от фотографии, на которой Анастасия Волочкова закинула ноги на борта яхты."Растягивайте удовольствие! По жизни.😊Поддерживайте растяжку..😊 Как это делаю я. 👍🏼", – посоветовала она внезапно ставшим безмолвными критикам. "Новая любовь окрыляет", – загадочно добавила балерина.Отметим, на борту той же яхты было снято видео, на котором подол платья Анастасии Волочковой задирается ветром. Сперва зрителю может показаться, что танцовщица без белья, однако дальше становится видно, что это впечатление обманчиво. Впрочем, и тут комментаторы не смогли обсудить ролик.