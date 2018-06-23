В МЧС предупреждают о грозах и сильном ветре

В МЧС предупреждают о грозах и сильном ветреМЧС по Владимирской области предупреждает жителей о неблагоприятной погоде.«В период с 18 часов 23 июня до 18 часов 24 июня ожидаются дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 19-ти метров в секунду, - говорится в сообщении. - Такие неблагоприятные погодные явления повышают риски возникновения происшествий и ЧС, связанных с отключениями электроснабжения населённых пунктов, обрушением слабоукреплённых рекламных щитов и других конструкций, падением старых деревьев, дорожно-транспортными происшествиями».Жителей просят по возможности не выходить во время грозы на улицу. Автомобили не стоит оставлять под рекламными щитами и деревьями.