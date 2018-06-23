Москвичка искренне поблагодарила сотрудника полиции за высокий профессионализм, человечность, сочувствие, умение войти в положение и готовность оказать помощь...

Инспекторы дорожно-патрульной службы регулярно помогают людям, оказавшимся в сложных жизненных ситуациях.К инспектору 7 специализированного батальона ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве старшему лейтенанту полиции Вадиму Ивашину на 18 км МКАД обратилась беременная женщина. Она рассказала, что торопится к своему маленькому сыну, который из детского сада был экстренно доставлен в Морозовскую больницу. Но из-за затрудненного движения на МКАД было невозможно продолжить путь.Сотрудник ГИБДД быстро доставил женщину в медицинское учреждение. Москвичка искренне поблагодарила Вадима Ивашина за высокий профессионализм, человечность, сочувствие, умение войти в положение и готовность оказать помощь: «Для меня, как для матери и беременной женщины – это очень благородный поступок».Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81