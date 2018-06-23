Сотрудники полиции и ветераны возложили цветы к памятнику «Сотрудникам Московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-145 г.г.» и зажгли лампады...

В рамках общероссийской акции «Завтра была война» сотрудники полиции УВД по ТиНАО и представители Совета ветеранов окружного Управления почтили память героев, павших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., и возложили цветы к памятнику сотрудникам Московской милиции, погибшим в те страшные годы.«Двадцать второго июня, ровно в четыре часа Киев бомбили, нам объявили, что началася война», - этими памятными для всей России строками об июньском утре 1941 года, когда фашистские захватчики без объявления войны вторглись на территорию СССР, открыли церемонию, посвященную Дню памяти и скорби, участник военно-патриотического клуба 13–летний Максим Савельев и его мама - старший инспектор Отдела охраны общественного порядка УВД по ТиНАО старший лейтенант полиции Яна Савельева.В торжественной церемонии приняли участие руководящий и личный состав Управления внутренних дел по Троицкому и Новомосковскому административным округам и представители Совета ветеранов окружного Управления.«22 июня – памятная и печальная дата для каждой семьи, каждого жителя любого уголка нашей необъятной Родины. В этот день, ровно 77 лет назад, ранним июньским утром 1941 года началась Великая Отечественная война, унесшая жизни миллионов людей. Сегодня мы вспоминаем павших в те страшные годы, погибших в боях, замученных в фашистском плену, умерших от голода в тылу. Тех, кто не дожил до великого дня Победы. Наш долг - увековечить их память и сохранить ее в наших сердцах и сердцах молодого поколения», - обратилась ко всем присутствующим Председатель совета ветеранов Галина Поцепня.В дань памяти сотрудники полиции и представители Совета ветеранов УВД по ТиНАО возложили цветы к памятнику «Сотрудникам Московской милиции, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-145 г.г.» и зажгли лампады.Пресс-служба УВД по ТиНАО(495) 850-22-38