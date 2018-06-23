Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский – один из самых прославленных отечественных военачальников. Под его руководством были проведены многие крупные операции во время Великой Отечественной войны, он принимал активное участие в финальной битве за Берлин. Dni.Ru собрали любопытные, но малоизвестные факты из жизни полководца.

Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский – один изсамых прославленных отечественных военачальников. Под его руководством былипроведены многие крупные операции во время Великой Отечественной войны, онпринимал активное участие в финальной битве за Берлин. Dni.Ru собралилюбопытные, но малоизвестные факты из жизни полководца.Увлеченный танцорКонстантин Рокоссовский родился 21 декабря 1896 года вВаршаве. Тем не менее после окончания Великой Отечественной войны местом егорождения в официальных биографиях стали указывать город Великие Луки вПсковской области. Поговаривают, все из-за того, что ставить памятникмаршалу Советского Союза в Варшаве было нелепо. Впрочем, в 1949 году, посленазначения министром обороны союзной Польши, Рокоссовский снова"родился" в Варшаве.Будущий полководец с детства очень любил танцы, да так, чтов партийную карточку ему внесли выговор за чрезмерное увлечение"увеселительными танцульками". В 1924 году, когда Рокоссовскогоотправили в Ленинград на курсы повышения командного состава, он пожаловалсяпредседателю партийной комиссии на "столь несерьезную для красногокомандира запись". Ему пошли навстречу и на следующий день выдали новуюкарточку.Любимец женщинСтатный, высокий, голубоглазый, с благородной иинтеллигентной внешностью Рокоссовский был любимцем представительниц женского пола. О егоамурных похождениях ходило много слухов. В частности, полководцу приписываетсяроман с актрисой Валентиной Серовой. Со своей единственной женой Юлией Барминойвоеначальник познакомился в Бурятии во время спектакля в Доме офицеров.Несколько месяцев он ездил мимо дома возлюбленной, но не решался представиться.В 1923 году молодые сыграли свадьбу, а в 1925-м родилась дочь Ариадна.В 1941 году, уже во время войны, Рокоссовский встретилкрасавицу Галину Таланову, служившую военным врачом. В январе 1945 года онародила ему дочь Надежду. Полководец ребенка признал, дал своюфамилию, но разрушать брак не стал. Участвовать в жизни внебрачной дочеривоеначальник не мог, но по возможности помогал. Однажды подарил Надежде золотыечасы. При следующей встрече спросил, почему она их не носит, на что таответила, что ни у кого в ее классе золотых часов нет. За это маршал был ейочень благодарен.Арест и пыткиЗа четыре года до начала Великой Отечественной, во времябольших чисток в армии, полководца арестовали. Его заподозрили в шпионаже впользу Японии и Польши. В застенках Рокоссовского пытали: выбили несколькозубов, сломали ребра, били молотком по пальцам. Однако будущий маршал былкрепким и физически подготовленным человеком, поэтому выдержал все страдания. Егозаставляли, но он не дал ни одного ложного показания, не оклеветал ни себя, нидругих.В марте 1940 года полководец был освобожден иреабилитирован, дело в отношении него прекратили. Рокоссовского полностьювосстановили в правах, а также в партии и звании. Летом того же года он едетпоправлять здоровье в Сочи, как минимум – вставить зубы.Уже после войны полководцу пришло письмо от одного из сотрудниковНКВД, который вел его дело. Чекист извинялся и просил прощения за всемуки и страдания, которые причинил военачальнику. По утверждению внучкимаршала Ариадны Рокоссовской, ее прадед написал на письме: "Оставить безвнимания". При этом в семье тема ареста и пыток никогда не поднималась.Тем не менее маршал всегда носил с собой маленький пистолет. Отвечая навопрос "Зачем?", полководец говорил, что если за ним еще разпридут, то живым он уже не дастся.Начало войныПосле освобождения Рокоссовский с семьей поселился вНовоград-Волынском на Украине, неподалеку была граница с Третьим рейхом. Каквспоминал полководец, странные вещи начали происходить еще за полгода до началавойны. То и дело появлялись перебежчики, которые предупреждали о подготовкенацистов к войне, часто ловили шпионов. О подобных инцидентах докладывали вцентр, но там будто старались их "замять", не предавать огласке.За месяц до вторжения немцев был сбит самолет-разведчик люфтваффе, делавшийснимки советских аэродромов. Доложили в Москву, а там ответили:"Извиниться и отпустить". Подобное поведение вызывало недоумение увоеначальника.21 июня 1941 года Рокоссовский с другими командующимисобирались на рыбалку. Но отдохнуть не удалось: явился перебежчик и сообщил,что Германия завтра нападет. 22 июня Рокоссовский посадил семью на поезд иотправил в Москву. Однако столицу объявили закрытым городом. Жене и дочериполководца пришлось ехать в Казахстан, а затем их в Новосибирск забрал братсупруги. Но Рокоссовский об этом не знал, думав, что потерял семью навсегда."Мой Багратион"Любимым детищем Константина Константиновича была Белорусскаяоперация, больше известная как "Багратион". Главная ее особенностьсостояла в двух ударах. Рокоссовский опасался, что если будет один удар, топротивник сможет контратаковать на другом направлении.В ставке, между тем, план военачальника раскритиковали. Двухнаправлений ударов быть не может, заявили там. Не одобрил план полководца иИосиф Сталин. Трижды он отправлял Рокоссовского еще раз подумать. И трижды онвозвращался с теми же убеждениями, настаивая на двух ударах. Вождь былвпечатлен уверенностью военачальника и одобрил его замысел. В итоге операция"Багратион" стала одной из самых успешных в мировойистории: за короткий срок была разгромлена миллионная группировка немцев,Белоруссия была освобождена, советские войска вышли к границам СССР. За этоттриумф Рокоссовский получил звание маршала, Сталин же стал называть его"Мой Багратион".Отношения с вождемСталин очень ценил Рокоссовского и относился к нему сподчеркнутым уважением. Он знал, что маршала так просто не запугаешь и незаставишь изменить свою точку зрения. Рокоссовский отвечал взаимностью: он былодним из немногих полководцев, кто даже после смерти Сталина называл его поимени и отчеству. Когда тот умер, он был единственным военачальником, ктоплакал у гроба.Как утверждал главный маршал авиации Александр Голованов, в1962 году Никита Хрущев предложил Рокоссовскому написать статью про вождя народов,выставив его в негативном свете. Полководец отказался, ответив, что Сталин длянего святой. Вскоре Константин Константинович лишился должности замминистраобороны СССР. Впрочем, связь этих двух событий историками не установлена.Скромный маршалРокоссовский был очень простым, во многом застенчивымчеловеком, не любил славословий и восхвалений в свой адрес, по возможностиизбегал писать слово "я", а в его доме царил куль скромности исдержанности. На работу ходил пешком, лично водил в школу внука.Будучи министром обороны Польши в 1949-1956 годах, маршалприехал отдыхать в санаторий, где для него подготовили отдельные столовую ибассейн. Однажды утром Константин Константинович пришел в столовую и обнаружил,что, кроме него, там никого нет. Все поняв, он взял свою тарелку и направился вобщий зал. От персонального бассейна он также отказался.Полководец умер 3 августа 1968 года в возрасте 71 года, урнус его прахом захоронили в кремлевской стене. Сам же маршал при жизни стольвысокой чести для себя не хотел. Незадолго до смерти, встретившись с ГеоргиемЖуковым в санатории, он признался, что не боится смерти. "Только боюсь,что меня замуруют в стену", – сказал с грустью полководец.