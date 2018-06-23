СКР начал доследственную проверку по факту случившегося

СКР начал доследственную проверку по факту случившегосяДвухлетний ребёнок пострадал в Иваново от упавшей на него штукатурки.СКР проводит доследственную проверку по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.«20 июня в областном центре с фасадной части дома 141 по улице Каравайковой на двухлетнего мальчика, находящегося в коляске, упал фрагмент штукатурки. Ребёнок с ушибами левого плеча и мягких тканей лица доставлен в больницу», - рассказали в пресс-службе СУ СКР по Ивановской области.Следователи осмотрели место происшествия, опросили родителей мальчика. Судебно-медицинская экспертиза определит степень тяжести травм.Как выяснилось, обслуживанием дома занимается ООО «УК «Корона». После проверки следователи СКР решат возбуждать ли уголовное дело.