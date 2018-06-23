Госпиталь, который будут возводить совместно российские и южнокорейские специалисты, появится в иннограде Сколоково. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, инвестиции в проект составят около 70 миллионов долларов. Ожидается, что больница примет первых пациентов примерно через три года.

Госпиталь, который будут возводить совместно российские и южнокорейские специалисты, появится в иннограде Сколоково. Об этом сообщил глава строительного комплекса Москвы Марат Хуснуллин. По его словам, инвестиции в проект составят около 70 миллионов долларов. Ожидается, что больница примет первых пациентов примерно через три года.Южнокорейская клиника будет построена на территории международногомедицинского кластера. Сегодня столичные власти, представители Южной Кореи ироссийского бизнеса подписали соответствующее соглашение."Наши коллеги из Кореи являются мировыми лидерами вобласти здравоохранения, – отметил руководитель городского стройкомплекса. – Мыуже проектируем этот объект, в ближайшие дни приступим к подготовке площадке, втечение трех лет готовы будем принять первых пациентов".По словам Хуснуллина, медкластер "Сколково" внастоящее время уже стал центром притяжения. В планах столичныхвластей – улучшение транспортной доступности иннограда. Так, ближайшую к нему действующуюплатформ пригородных поездов "Трехгорка" превратят в современный транспортно-пересадочныйузел."Отсюда до станции один километр, это существующеенаправление, – отметил столичный чиновник. – Здесь будет ТПУ, который объединитжелезную дорогу и наземный общественный транспорт".В подтверждение намерений власти Москвы, российский бизнес ипредставители южнокорейских властей подписали меморандум, предусматривающий строительствоумного госпиталя на территории "Сколково". Его общая площадь составит 48 тысячквадратных метров.Больница будет специализироваться на таких направлениях, каккардиология, онкология, реабилитация, травматология и ортопедия и ряде других. Онарассчитана на 260 коек и восемь операционных. Получать помощь в госпитале смогутболее 26 тысяч пациентов в год.Помимо врачебной деятельности, на базе клиники планируетсяорганизовать научную и образовательную работу. В частности, речь идет опрограммах повышения квалификации для медицинских работников.Как отметил ранее мэр Москвы Сергей Собянин, медицинскиймеждународный кластер – важный проект для Москвы. "Кроме того, чтомосквичи получают возможность обслуживаться в ведущих медицинских клиникахмира, здесь созданы все условия для обучения и переподготовки кадров идальнейшего трансферта технологий в московские клиники", – сказал он.