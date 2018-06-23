Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram уникальное видео с собственного выпускного в 1999 году. В комментарии под роликом он предался воспоминаниям о днях беззаботной юности.

Певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram уникальное видео с собственного выпускного в 1999 году. В комментарии под роликом он предался воспоминаниям о днях беззаботной юности.По всей стране 23 июня проходят выпускные вечера. Это стало поводом для звезд российского шоу-бизнеса вспомнить о том, как они сами заканчивали школу.Так, Сергей Лазарев поделился с пользователями Сети уникальным видео, на котором аттестат вручают ему. "Речь директора школы 1061 Маргариты Петровны Пыльновой обо мне))) ❤️ ну и овации зала😂😂 я к аплодисментам с детства привык))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – подписал ролик певец.Перед тем, как отдать Лазареву аттестат директор школы призналась, что долгое время думала, будто он так и останется ребенком. "Не прошло и семи лет, и ты стал солидным молодым человеком, который выбрал себе твердую дорогу, который, в какой-то мере, делал славу нашей школе, и которого все мы, конечно, любим", – заметила она.Получать аттестат из зала вышел молодой человек, в котором Сергея Лазарева признали только самые преданные и внимательные его фанаты. За минувшие годы артист сильно изменился. Впрочем, как отметили подписчики, за эти годы некоторые черты он все же бережно сохранил в себе. Например – обаятельную улыбку, за которую исполнителя так ценят поклонницы.Сам же Лазарев предался воспоминаниями о юных годах. "Эх, беззаботное было время) совсем другие были ученики, молодежь, учителя, да и вообще мир", – вспомнил он."Тогда иметь пейджер было высшей крутостью. Мы звонили по определенному номеру и диктовали диспетчеру сообщение для абонента! И оно приходило ему на пейджер. Ни мобильных телефонов, ни соц.сетей, ни ютюба! Ничего не было! Эх, другая жизнь как будто... да и Век другой)) прошлый)) с Выпускным всех выпускников нового поколения и нового времени!!", – заключил Сергей Лазарев.