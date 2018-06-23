Во время митинга правящей партии Зимбабвийский африканский национальный союз в городе Булавайо в Зимбабве, на котором присутствовал президент страны Эммерсон Мнангагва, произошел взрыв. Информация о погибших и пострадавших уточняется.

Во время митинга правящей партии "Зимбабвийский африканский национальный союз" в городе Булавайо в Зимбабве, на котором присутствовал президент страныЭммерсон Мнангагва, произошел взрыв. Информация о погибших и пострадавших уточняется.Камеры сняли момент взрыва на митинге в Зимбабве. На записи видно. что взрыв прогремел с той стороны, куда сошел со сцены Эммерсон Мнангагва. По предварительным данным, он не пострадал. Информация о других пострадавших уточняется.