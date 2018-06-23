В рамках своей рабочей поездки в Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с обманутыми дольщиками. По его словам, регион значительно продвинулся в решении этой проблемы, но впереди еще много работы.

В рамках своей рабочей поездки в Саратовскую область спикер Госдумы Вячеслав Володин провел совещание с обманутыми дольщиками. По его словам, регион значительно продвинулся в решении этой проблемы, но впереди еще много работы.Сейчас в списке проблемных домов значатся 38 объектов. Однако в регионе есть 54 дома, строительство которых затягивается, приостановлено, или которые и вовсе не начинали строить.В ходе встречи с местными жителями – участниками долевого строительства, Володин отметил, что за прошедший год удалось значительно продвинуться в решении проблемы. "До конца года общее количество введенных домов составит 25 из 54 проблемных. Это наш результат работы за 1,5 года", – сказал спикер.По словам председателя нижней палаты, формат работы нужно поменять. Объектами, где есть перспектива окончания строительства в этом году, займутся главы городов и профильное министерство. "Мы с губернатором (губернатор Саратовской области Валерий Радаев. - Прим.Ред.) будем искать решения по “неподъемным” объектам", – пояснил спикер.Он отметил, что часть вопросов необходимо решать на федеральном уровне и предложил включиться в эту работу депутатам Госдумы. "Со своей стороны беру на проработку 1,5 месяца", – добавил Володин. В то же время спикер призвал местные правоохранительные органы активизировать борьбу с мошенничеством при строительстве жилья.Законодатель отметил, что остаются нерешенными вопросы по 28 объектам долевого строительства. По многим из них даже не начинались работы, хотя деньги с дольщиков были собраны.Володин поставил задачу уже к следующему совещанию подготовить паспорт по каждому из наиболее проблемных объектов, где должны быть обозначены конкретные действия по завершению строительства этих домов."В Саратовской области не должно быть обманутых дольщиков, это не красит ни региональную, ни муниципальную власть, ни правоохранительные органы", – подчеркнул председатель нижней палаты.Вячеслав Володин активно занимается проблемами саратовских дольщиков. По его инициативе в регионе была создана рабочая группа, которая занимается вопросами помощи гражданам – участникам долевого строительства, которые купили жилье у недобросовестных застройщиков.В 2017 году были введены в эксплуатацию 10 проблемных домов. В этом году планируется завершить строительство и ввод в эксплуатацию 15 зданий, а также возобновление работа на двух объектах.