Актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в купальнике. Она призналась, что на четыре месяца забросила спортзал.

Актриса Настасья Самбурская опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в купальнике. Она призналась, что на четыре месяца забросила спортзал.Среди своих поклонников Настасья Самбурская известна не только ярким актерским талантом и недюжинным чувством юмора, но и внимательным отношением к собственному телу. Актриса поддерживает себя в форме регулярными походами в спортзал. Однако оказалось, что даже перерыв на четыре месяца не в силах испортить ее формы.На своей странице в Instagram Самбурская показала свою фигуру в купальнике. Благодаря открытой позе подписчики смогли внимательно рассмотреть все ее особенности и даже самый строгий критик не смог найти к чему придраться. "В спортзале не была почти 4 месяца. Мну чипсы и лапшу быстрого приготовления", – поделилась актриса с пользователями Сети.Впрочем. она оговорилась, что из-за такого перерыва в спорте и пристрастия к не самой полезной еде "вид сзади противопоказан". Однако регулярные занятия спортом в прошлом все же дают о себе знать. "Держаться на плаву помогают последние 3 года на режиме", – объяснила Самбурская.Кроме того, она раскрыла причину. по которой вообще решилась выложить фотографию, на которой на ней самый минимум одежды. "Пришло время для фото в купальнике. Это обязательное условие для всех успешно отдохнувших", – подчеркнула актриса. "К купальникам равнодушна, поэтому фото в том же купальнике", – добавила она.