29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира – узнали Dni.Ru.
29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира – узнали Dni.Ru.
"Артем Дзюба – эпатажная и
скандальная личность. Это практически Джигурда в футболе. Он постоянно
привлекает к себе внимание, вокруг него все кипит и бурлит. С одной стороны,
это человек успеха, а с другой – в него постоянно летят какие-то камни. Очень "магнитный"
человек, привлекающий не только хорошее, но и плохое", – рассказала о характере
футболиста .
Что касается личной жизни, то, увы,
по словам гадалки, нынешний его брак с Кристиной – не последний. "Вижу смену
партнера. Жизнь его будет продолжаться ярко и эмоционально. Ходили слухи о его
изменах, так вот могу сказать это не все похождения, а лишь один факт, который
всплыл. Сам по себе Артем очень привлекает женщин, поклонниц у него огромное
количество. Однако те, кто вешается ему на шею, футболисту не интересны. Ему
нравятся интригующие, эпатажные женщины", – считает она.
По словам медиума, этого человека
надо принимать таким, какой он есть. И чтобы жить с ним, нужно постоянно быть в
тонусе и держать себя в руках, не давать волю эмоциям. "Скакуна сложно
обуздать, но можно. Если вы хотите жить с таким мужчиной, то нужно "включать"
стерву. Тихони и клуши ему не интересны, даже если это многодетная мать его же
детей. В жизни этого яркого футболиста постоянно должен быть драйв, он летит
как ракета. Вопрос только в одном – надолго ли женщина сможет удержаться в этом
полете", – добавила Абравитова.