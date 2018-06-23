29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира – узнали Dni.Ru.

29-летний российский футболист, нападающий сборной России Артем Дзюба стал главным героем уже состоявшихся матчей Чемпионата мира по футболу. Он стал кумиром миллионов, а значит, обеспечил себе повышенное внимание представительниц прекрасного пола. Какой характер у нашего лучшего бомбардира – узнали Dni.Ru."Артем Дзюба – эпатажная искандальная личность. Это практически Джигурда в футболе. Он постояннопривлекает к себе внимание, вокруг него все кипит и бурлит. С одной стороны,это человек успеха, а с другой – в него постоянно летят какие-то камни. Очень "магнитный"человек, привлекающий не только хорошее, но и плохое", – рассказала о характерефутболиста .Что касается личной жизни, то, увы,по словам гадалки, нынешний его брак с Кристиной – не последний. "Вижу сменупартнера. Жизнь его будет продолжаться ярко и эмоционально. Ходили слухи о егоизменах, так вот могу сказать это не все похождения, а лишь один факт, которыйвсплыл. Сам по себе Артем очень привлекает женщин, поклонниц у него огромноеколичество. Однако те, кто вешается ему на шею, футболисту не интересны. Емунравятся интригующие, эпатажные женщины", – считает она.По словам медиума, этого человеканадо принимать таким, какой он есть. И чтобы жить с ним, нужно постоянно быть втонусе и держать себя в руках, не давать волю эмоциям. "Скакуна сложнообуздать, но можно. Если вы хотите жить с таким мужчиной, то нужно "включать"стерву. Тихони и клуши ему не интересны, даже если это многодетная мать его жедетей. В жизни этого яркого футболиста постоянно должен быть драйв, он летиткак ракета. Вопрос только в одном – надолго ли женщина сможет удержаться в этомполете", – добавила Абравитова.