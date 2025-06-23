Всего на летнюю кампанию выделено 768,5 млн рублей.

Во Владимирской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В 31 загородном и 350 пришкольных лагерях уже вовсю идут первые смены. По словам министра образования Светланы Болтуновой, этим летом полезно и интересно проведут время 16 тысяч школьников.Всего на летнюю кампанию выделено 768,5 млн рублей. Ребят ждут областные профильные смены, включая новые направления – ИТ- и психолого-педагогические.750 лучших учеников получат путёвки во всероссийские детские центры «Артек», «Орлёнок» и «Океан»